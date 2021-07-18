Я нашел ошибку
Главные новости:
Металлургия — одна из важнейших составляющих экономики Самарской области и России в целом.
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем металлурга 
Точные причины смерти Горсткина пока не называются.
Умер бывший руководитель СУ СК СО генерал-майор юстиции в отставке Виталий Горсткин
Сделаем все, чтобы не "отделалась".
Александр Хинштейн попросит обжаловать домашний арест девушки, сбившей троих детей в Москве
Была удалена объемная восьмисантиметровая опухоль, которая росла из левого предсердия.
Военные кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце
В Самаре заболели 124 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Самарский школьник победил во всероссийском конкурсе Фонда содействия инновациям
Самарский школьник победил во всероссийском конкурсе Фонда содействия инновациям
В Кинель-Черкасском районе столкнулись два подростка-мотоциклиста без прав
В Кинель-Черкасском районе столкнулись два подростка-мотоциклиста без прав
В Самаре легковушка сбила женщину на самокате
В Самаре легковушка сбила женщину на самокате
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.17
-0.05
EUR 87.57
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
ЭкоСтройРесурс: Сдай макулатуру – помоги семьям с паллиативными детьми
Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в патриотическом слете «ПОБЕДА»
16 июля в самарском зоопарке отметят "Всемирный день змей"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Военные кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце

18 июля 2021 14:56
166
Была удалена объемная восьмисантиметровая опухоль, которая росла из левого предсердия.

Уникальную операцию на сердце полицейского из Ростова-на-Дону провели кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Пациенту была удалена объемная восьмисантиметровая опухоль, которая росла из левого предсердия и опускалась в левый желудочек через митральный клапан.

"Об уникальности операции говорит уже тот факт, что пациент после такой сложной манипуляции остался жив. Опухоль настолько проникла во все отделы сердца, что ее невозможно было удалить ни рукой, ни инструментом. Нашим кардиохирургам пришлось вырезать сердце из груди, полностью разрезав его поперек. Во время операции клиническая смерть у пациента наступала дважды", - приводит военное ведомство слова начальника госпиталя генерал-майор медицинской службы доктора медицинских наук Александра Есипова.

Сложнейшее оперативное вмешательство выполнила бригада специалистов госпиталя им. Вишневского под руководством начальника кардиохирургического центра профессора, доктора медицинских наук, заслуженного врача РФ Александра Лищука.

После перенесенной операции динамика восстановления пациента на хорошем уровне. Через неделю его будут готовить к выписке и реабилитации в амбулаторных условиях по месту жительства.

 

Фото из открытых источников

Теги: операция на сердце кардиохирурги 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Была удалена объемная восьмисантиметровая опухоль, которая росла из левого предсердия.
18 июля 2021  14:56
Военные кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце
166
В Самаре заболели 124 человека.
18 июля 2021  14:23
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
202
В Самаре заболели 93 человека.
17 июля 2021  18:54
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
791
Мурашко посоветовал идти к врачу, если температура после вакцинации держится сутки и более.
16 июля 2021  23:52
Глава Минздрава Мурашко дал совет тем, у кого после вакцинации держится температура
1128
В настоящее время выполняется сборка каркаса.
16 июля 2021  17:42
В селе Светлый ключ Красноярского района возводится новый ФАП
1054
В условиях повышения температуры окружающего воздуха до 30 С и выше у многих людей ухудшается общее самочувствие, появляется слабость, головная боль, тошнота.
16 июля 2021  16:29
Минздрав СО: рекомендации для населения в условиях жары
871
В Самаре заболели 122 человека.
16 июля 2021  14:43
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
767
Почта России упростит процедуру вступления в Национальный регистр доноров костного мозга
15 июля 2021  19:53
Почта России упростит процедуру вступления в Национальный регистр доноров костного мозга
856
17 человек в регионе умерли от коронавируса.   
15 июля 2021  18:07
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
871
Губернатор Самарской области поделился информацией о вероятности введения обязательной вакцинации в регионе.
15 июля 2021  14:07
Дмитрий Азаров: «Делаем все, чтобы дефицита вакцины в регионе не было»
814
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
423
Весь список
В центре внимания
Все мы, жители Самарской области, по праву гордимся родной землей, достижениями и победами не только минувших лет, но и дня сегодняшнего.
17 июля 2021  18:19
Поздравление Дмитрия Азарова с Днём самарской символики
749
Пост вице-губернатора Самарской области покинул Владимир Терентьев
17 июля 2021  10:41
Пост вице-губернатора Самарской области покинул Владимир Терентьев
890
Дмитрий Азаров поручил ужесточить борьбу с браконьерством в лесах и на водоемах региона.
16 июля 2021  18:37
Дмитрий Азаров провел заседание общественного совета по экологической безопасности региона
922
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
16 июля 2021  13:40
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
804
Виктор Полянский: «При такой конкуренции избирательным комиссиям и наблюдателям придется работать в напряженных условиях»
16 июля 2021  11:56
Виктор Полянский: «При такой конкуренции избирательным комиссиям и наблюдателям придется работать в напряженных условиях»
2897
Весь список