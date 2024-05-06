Крупнейший региональный деловой форум «Мой бизнес 63» пройдет в Самаре

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В рамках Дня российского предпринимательства в Самарской области стартует форум «Мой бизнес 63», регистрация участников уже открыта. Это крупнейшее бизнес-событие региона, в прошлом году в нем приняли участие более 1700 человек.

Центральной темой в 2024 году станут стратегии роста. Участники и эксперты обсудят горизонты развития бизнеса, как использовать инновационные решения для роста компании, какую поддержку может оказать государство. Развитие делового климата, улучшение условий для реализации новых и действующих проектов предпринимателей – ключевая задача регионального правительства во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым. «Малый бизнес, который имеет гибкие возможности перестройки, переориентирования, может и должен стать драйвером развития нашей экономики», — неоднократно говорил Глава региона.

Первый день форума откроет выступление Гарретта Джонстона – международного эксперта в области коммерческих и маркетинговых стратегий, эксперта по сложным экономическим рынкам, члена академического совета Высшей школы экономики, который расскажет о стратегиях и алгоритмах прорывного роста В2В и В2С бизнесов в эпоху революционного искусственного интеллекта.

Одним из центральных мероприятий форума станет пленарная сессия «Стратегии роста. Новые горизонты бизнеса» с участием ведущих федеральных институтов развития, представителей власти и бизнеса. Участники пленарки обсудят самые актуальные возможности для развития, обменяются мнениями и новыми тенденциями.

«Предприниматели Самарской области – одно из самых мощных бизнес-сообществ в России, активность которого ежегодно отмечается в различных федеральных рейтингах и конкурсах. Стало доброй традицией фиксировать рост интереса к предпринимательству у молодого поколения, помогать действующим предпринимателям в вопросах расширения бизнеса. Выстраивание тесного взаимодействия бизнеса и власти помогает нам видеть поступательное развитие всего сектора МСП. Ежегодно мы проводим форум «Мой бизнес 63», чтобы «сверить часы» с деловым сообществом, показать, чем конкретно государство может помочь и в каких вопросах, и, в свою очередь, предприниматели дают нам ценную обратную связь для формирования новых мер поддержки», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Особое внимание в первый день форума будет уделено экспортно ориентированным проектам. Для предпринимателей состоится секция «ВЭД и экспорт 2024: инновационные стратегии и цифровые решения для российского бизнеса», а также подведение итогов и награждение победителей регионального конкурса «Экспортер года - 2023» среди субъектов малого и среднего предпринимательства Самарской области.

Мероприятия форума будут интересны всем: индивидуальным предпринимателям, самозанятым, инвесторам, экспортерам, топ-менеджерам и собственникам компаний, заинтересованным в успешном развитии своих проектов.

Форум стартует 22 мая в Ледовом дворце спорта им. В.С. Высоцкого (г. Самара, ул. Молодогвардейская 222). Заявку на участие можно подать уже сейчас по ссылке: https://forum.mybiz63.ru/ .

Событие реализуется министерством экономического развития и инвестиций Самарской области и региональным центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.