Крупнейший региональный деловой форум «Мой бизнес 63» пройдет в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области более 50 ветеранов боевых действий прошли второй этап диспансеризации
В Самарской области более 50 ветеранов боевых действий прошли второй этап диспансеризации
Самарский проект, получивший поддержку Фонда президентских грантов, помогает развивать радиоспорт
Самарский проект, получивший поддержку Фонда президентских грантов, помогает развивать радиоспорт
В Самарской области зажгли новый Вечный огонь
В Самарской области зажгли новый Вечный огонь
Сильный ветер прогнозируют в Самарской области 7 мая
Сильный ветер прогнозируют в Самарской области 7 мая
В Самаре высадили саженец крымской сосны
В Самаре высадили саженец крымской сосны
«ЭнергосбыТ Плюс» на связи и в праздничные дни
«ЭнергосбыТ Плюс» на связи и в праздничные дни
В Самарском оперном театре состоятся два концерта Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров
В Самарском оперном театре состоятся два концерта Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров
Для поддержки самарских артистов запустили образовательный кэмп «Звучи ГРОМЧЕ»
Для поддержки самарских артистов запустили образовательный кэмп «Звучи ГРОМЧЕ»
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.69
-0.36
EUR 98.56
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самара встретит Паровоз Победы
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Крупнейший региональный деловой форум «Мой бизнес 63» пройдет в Самаре

6 мая 2024 13:57
156
Крупнейший региональный деловой форум «Мой бизнес 63» пройдет в Самаре 22 мая

В рамках Дня российского предпринимательства в Самарской области стартует форум «Мой бизнес 63», регистрация участников уже открыта. Это крупнейшее бизнес-событие региона, в прошлом году в нем приняли участие более 1700 человек.  

Центральной темой в 2024 году станут стратегии роста. Участники и эксперты обсудят горизонты развития бизнеса, как использовать инновационные решения для роста компании, какую поддержку может оказать государство. Развитие делового климата, улучшение условий для реализации новых и действующих проектов предпринимателей – ключевая задача регионального правительства во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым. «Малый бизнес, который имеет гибкие возможности перестройки, переориентирования, может и должен стать драйвером развития нашей экономики», — неоднократно говорил Глава региона.

Первый день форума откроет выступление Гарретта Джонстона – международного эксперта в области коммерческих и маркетинговых стратегий, эксперта по сложным экономическим рынкам, члена академического совета Высшей школы экономики, который расскажет о стратегиях и алгоритмах прорывного роста В2В и В2С бизнесов в эпоху революционного искусственного интеллекта.

Одним из центральных мероприятий форума станет пленарная сессия «Стратегии роста. Новые горизонты бизнеса» с участием ведущих федеральных институтов развития, представителей власти и бизнеса. Участники пленарки обсудят самые актуальные возможности для развития, обменяются мнениями и новыми тенденциями.

«Предприниматели Самарской области – одно из самых мощных бизнес-сообществ в России, активность которого ежегодно отмечается в различных федеральных рейтингах и конкурсах. Стало доброй традицией фиксировать рост интереса к предпринимательству у молодого поколения, помогать действующим предпринимателям в вопросах расширения бизнеса. Выстраивание тесного взаимодействия бизнеса и власти помогает нам видеть поступательное развитие всего сектора МСП. Ежегодно мы проводим форум «Мой бизнес 63», чтобы «сверить часы» с деловым сообществом, показать, чем конкретно государство может помочь и в каких вопросах, и, в свою очередь, предприниматели дают нам ценную обратную связь для формирования новых мер поддержки», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Особое внимание в первый день форума будет уделено экспортно ориентированным проектам. Для предпринимателей состоится секция «ВЭД и экспорт 2024: инновационные стратегии и цифровые решения для российского бизнеса», а также подведение итогов и награждение победителей регионального конкурса «Экспортер года - 2023» среди субъектов малого и среднего предпринимательства Самарской области.

Мероприятия форума будут интересны всем: индивидуальным предпринимателям, самозанятым, инвесторам, экспортерам, топ-менеджерам и собственникам компаний, заинтересованным в успешном развитии своих проектов.

Форум стартует 22 мая в Ледовом дворце спорта им. В.С. Высоцкого (г. Самара, ул. Молодогвардейская 222). Заявку на участие можно подать уже сейчас по ссылке: https://forum.mybiz63.ru/.

Событие реализуется министерством экономического развития и инвестиций Самарской области и региональным центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области. 

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ряд нововведений вступает в силу с 1 мая
01 мая 2024, 11:10
Ряд нововведений вступает в силу с 1 мая
Так, коммунальных должников защитят от коллекторов. Закон запретил передачу долгов таким организациям. В стране
1138
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
27 апреля 2024, 11:00
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
Цены на вино, банковские переводы, борьба с просрочкой и новые правила целевого обучения – в мае 2024 вступает в силу ряд важных изменений, большинство из... В стране
1198
Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» получат квитанции с ежегодной корректировкой за 2023 год
26 апреля 2024, 12:43
Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» получат квитанции с ежегодной корректировкой за 2023 год
Для большинства клиентов корректировка начислений за отопление отрицательная. То есть сумма к оплате за текущий период будет снижена. ЖКХ
1780
В центре внимания
Сильный ветер прогнозируют в Самарской области 7 мая
6 мая 2024  16:11
Сильный ветер прогнозируют в Самарской области 7 мая
57
Крупнейший региональный деловой форум «Мой бизнес 63» пройдет в Самаре 22 мая
6 мая 2024  13:57
Крупнейший региональный деловой форум «Мой бизнес 63» пройдет в Самаре
151
В России началась вторая короткая рабочая неделя
6 мая 2024  10:22
В России началась вторая короткая рабочая неделя
184
В Самаре гала-концертом завершился антифашистский форум «Гитары в строю»
6 мая 2024  09:19
В Самаре гала-концертом завершился антифашистский форум «Гитары в строю»
218
5 мая православные христиане отмечают Светлую Пасху
5 мая 2024  10:12
5 мая православные христиане отмечают Светлую Пасху
436
Весь список