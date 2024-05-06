На международной выставке-форуме "Россия" в Москве завершилась тематическая неделя спорта

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На стенде Самарской области были представлены различные активности: викторины, тесты, мастер-классы и встречи со спортсменами.



Так, на нашем стенде прошел сеанс одновременной игры в шашки с участием международного гроссмейстера Олега Дашкова, победителя первенства Европы Михаила Черноземова и призера первенства Европы Султана Канюкаева.



Уроженка Самарской области, олимпийская чемпионка Мария Киселева вместе с подругами по команде представили фильм о синхронном плавании.



Капитан волейбольного клуба "Нова" Владимир Съемщиков вместе с семьей пообщался с гостями стенда и рассказал некоторые тонкости волейбольной подготовки.



Ежедневно на площадке проходили мастер-классы от регионального оператора комплекса ГТО в Самарской области и экспресс-тестирование на определение предрасположенности к тем или иным видам спорта.