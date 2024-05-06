Тольяттинец поссорился с женщиной и задушил ее

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В Тольятти предъявлено обвинение 30-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В период с 6 по 7 апреля 2024 года обвиняемый вместе со своей 37-летней знакомой находились в квартире по месту жительства, где совместно употребляли наркотические средства. По версии следствия, в указанный период времени между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник причинил смерть потерпевшей путем ее удушения.

В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение и судом по ходатайству следователя избрана мера пресеченья в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства преступления, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.