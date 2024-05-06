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Самара встретила Паровоз Победы

6 мая 2024 17:09
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Самара встретила Паровоз Победы

В понедельник, 6 мая, на первый путь железнодорожного вокзала города Самары точно по расписанию, в 10.40, прибыл уникальный состав – Паровоз Победы.

Во главе поезда - празднично украшенный паровоз «Лебедянка» под управлением локомотивной бригады в форме военных лет. Раритетная техника на ходу уже более 70 лет, а работает локомотив на паровой тяге. Чтобы пройти 250 километров пути, паровоз использует 18 тонн угля и почти 48 тонн воды.

 В составе поезда – платформы с военной техникой периода Великой Отечественной войны и пассажирские вагоны «Бессмертного полка». Поезд сопровождают участники клуба военно-патриотического воспитания молодежи «Они сражались за Родину». В экспозиции военной техники представлены советский танк Т-34, бронеавтомобиль и автомобили ЗИС с пулеметами, противотанковые пушки и военные прицепы, полевая кухня на колесах и многое другое.

Ретро-поезд, сформированный на Куйбышевской железной дороге, побывал на десяти крупнейших станциях КбшЖД: Кинель, Похвистнево, Уфа, Стерлитамак, Бугульма, Набережные Челны, Ульяновск-Центральный, Рузаевка, Моршанск, Пенза-1. Самара стала завершающей точкой исторического маршрута, организованного в честь приближающегося праздника Великой Победы.

Поезд, который знаком всем гражданам нашей страны по фильмам и фото военных лет, пришли встретить ветераны, руководство и работники Куйбышевской железной дороги со своими семьями, представители региональных органов власти, общественных организаций, жители города.

От имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова участников встречи приветствовала и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина. Она поблагодарила Куйбышевскую железную дорогу и клуб военно-патриотического воспитания за организацию акции. «Символично, что станция Самара стала завершающим пунктом предпраздничного тура Паровоза Победы. Куйбышевская область внесла большой вклад в общую для всей страны Победу. Здесь ковалось оружие Великой Отечественной войны. В Куйбышевской области было выпущено 32 тысячи штурмовиков Ил-2. Фактически у нас был построен каждый четвертый боевой самолет, выпущена каждая пятая авиабомба, изготовлен каждый третий артиллерийский снаряд, - напомнила и.о. председателя Правительства. - Сегодня наша Родина столкнулась с новыми вызовами. Ее будущее, свободу и независимость отстаивает новое поколение воинов – участников специальной военной операции. Уверена, что из этого испытания наша страна выйдет еще более сильной и сплоченной. Я рада, что сегодня на Первом пути Самарского железнодорожного вокзала собрались люди разных поколений, что здесь много представителей молодежи. Сейчас для нас как никогда важно сохранить память о Победе в Великой Отечественной войне, не допустить попыток искажения исторической правды. С наступающим праздником, дорогие друзья! С Днем Победы!».

Значительный вклад в приближение Победы внесли работники Куйбышевской железной дороги. С первых дней войны железнодорожники приняли огромный по масштабам грузопоток, перестроив всю систему работы дороги. За период 1941-1945 годы  КбшЖД организовала передвижение более 30 миллионов вагонов.

 «Мы запустили проект «Паровоз Победы» в прошлом году, и тогда его маршрут пролегал через семь городов. Мы увидели, насколько этот проект востребован, и в этом году мы расширили маршрут. Это 11 городов, 3 тысячи километров и обновленная экспозиция. В этом году уже 60 тысяч человек посетило этот комплекс. Это говорит о том, что люди помнят о подвиге наших дедов и прадедов», - отметил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

Гости мероприятия смогли сфотографироваться с уникальными военными экспонатами, стать участниками и зрителями концерта творческих коллективов Самары, окунуться в праздничную атмосферу победного 1945 года. Экспозицию на колесах в Самаре посетили более семи тысяч человек.

Фото: пресс-служба КбшЖД,

Дмитрий Бурлаков («Волжская коммуна»)

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