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В Самарской области в мае изменят расписание электричек

6 мая 2024 22:34
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В Самарской области в мае изменят расписание электричек

По измененному расписанию пригородные поезда будут ходить 7,8,9,14,15 и 16 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Самарской пригородной пассажирской компании на сайте перевозчика.

Изменения коснутся пассажиров электропоездов курсирующих по маршруту Сызрань — Мирная.

Так, 7, 8, 14, 15, 16 мая расписание пригородных поездов на этом направлении будет таким:

№7552 Сызрань-1 (отправление 09:29) – Мирная (прибытие 12:23) проследует по измененному расписанию Сызрань-1 (отправление 09:14) – Мирная (прибытие 12:23).

9 мая расписание пригородных поездов на этом направлении будет таким:

№7552 Сызрань-1 (отправление 09:29) – Мирная (прибытие 11:23) проследует по измененному расписанию Сызрань-1 (отправление 08:23) – Мирная (прибытие 11:17), пишет Обоз.инфо.

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