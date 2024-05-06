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В Тольяттинской поликлинике №1 улучшили условия для диагностики заболеваний

6 мая 2024 22:59
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В Тольяттинской поликлинике №1 улучшили условия для диагностики заболеваний

Новые эндоскопические стойки, гибкие эндоскопы и установки для дезинфекции аппаратов поступили в Тольяттинскую поликлинику №1 благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

Медтехника установлена в эндоскопическом кабинете. Как отмечают специалисты, аппараты высокого класса дают более четкую визуализацию. Это сокращает сроки проведения исследования и позволяет осмотреть больше пациентов.

«Специалисты работают на новом оборудовании с сентября прошлого года. В месяц проводим около 120 фиброгастроскопий. При подозрении на патологию выполняется забор материала для биопсии. В ближайшее время ожидаем выхода на работу второго специалиста, и кабинет будет работать в две смены», — рассказала заведующая диагностическим отделением Тольяттинской городской поликлиники №1 Оксана Васильева.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники.

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