В Самарской области начнут ремонтировать одну из старейших дворянских усадеб

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Старинное здание в селе Приволжье находится в запустении много лет.

Усадьбу Самариных в селе Приволжье ждет капитальный ремонт. Он начнется в 2024 году. Информацию опубликовало Управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области 6 мая 2024 года.

Средства на эти обновление здания уже предусмотрены в региональном бюджете. Также выдано разрешение на проведение работ.

Обновят фасады, фундамент, кровлю, двери и оконные блоки, а также крыльцо и лестницы здания. Внутри усадьбы подрядчик сделает полы, стены и перегородки.

Кроме того, предполагается обустройство системы отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения, а также теплосетей и газопровода.

В числе прочего подрядчик оборудует электричество и пожарную сигнализацию. Площадку перед домом благоустроят и отремонтируют ограду и ворота.

Здание в селе Приволжье на улице Советской, 19, является одной из старейших дворянских усадеб в регионе. Оно выполнено в английском варианте европейской готики, пишет СитиТраффик.