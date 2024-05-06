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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кинельском районе загорелся частный дом

6 мая 2024 21:21
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В Кинельском районе загорелся частный дом

6 мая в 14 часов 25 минут на пункт связи поступило сообщение о том, что на улице Дачной в поселке Советы Кинельского муниципального района горит дачный дом. К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей №№14, 82 пожарно-спасательного отряда № 34.

По прибытии на место пожара было установлено, что горит частный дом на площади 20 квадратных метров. Было создано звено газодымозащитной службы. В 14 часов 55 минут была объявлена локализация пожара, в 15 часов 15 минут - ликвидация открытого горения. На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б». В тушении пожара принимали участие 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Пострадавших, к счастью, нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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