Более 1500 человек получили помощь в центре амбулаторной онкологической помощи в Чапаевске

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Центр амбулаторной онкологической помощи на базе поликлиники №3 Чапаевской городской больницы был открыт в конце 2023 года благодаря национальному проекту «Здравоохранение». За это время помощь в специализированном подразделении получили более 1500 человек.



Помощь в ЦАОПе получают жители города, а также других населенных пунктов с населением всего более 190 тысяч человек (Безенчукский, Приволжский, Хворостянский районы, Новокуйбышевск).



В состав Центра входит маммографический и эндоскопический кабинеты, кабинет ультразвуковой диагностики, отделение дневного стационара на 5 коек.



По графику прием пациентов ведут 2 врача-онколога, врач ультразвуковой диагностики, врач-эндоскопист, врач-рентгенолог. Буквально на днях к коллективу присоединился еще один молодой онколог, летом планирует трудоустроиться четвертый специалист. Также после получения аккредитации к работе приступят 2 врача-эндоскописта.



«С начала года в ЦАОП осмотрено 1503 человека. При прохождении онкологических скринингов на базе центра впервые выявлены онкологические заболевания у 71 пациента. На учете в ЦАОП состоит 1942 онкологических больных», — отметил заведующий центром Алексей Бехер.



С открытием ЦАОПа упростилась диагностика онкозаболеваний для жителей Чапаевска и других территорий. Пациенты с подозрением на злокачественное новообразование могут на месте пройти полный цикл обследований, в случае необходимости получить направление на лечение в специализированный стационар и диспансерное наблюдение после проведенного лечения.



«Централизация оборудования на базе ЦАОПа о результатах обследований пациентов с подозрением на новообразования в Самарский областной онкодиспансер, и сокращает сроки уточняющей диагностики и сроки ожидания госпитализации для онкологических больных, - рассказал главный врач больницы Николай Юрицин. - Диспансерное наблюдение, своевременное назначение обезболивающих препаратов, открытие дневного стационара для проведения химиотерапии на базе центра помогли повысить приверженность к лечению. Результатом работы специализированного центра стало Стало увеличение выявляемости онкозаболеваний на ранних стадиях и снижение одногодичной летальности среди пациентов онкологического профиля».



Борьба с онкологическими заболеваниями - одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения. Сегодня в Самарской области работает 10 центров амбулаторной онкологической помощи. Еще 2 в этом году будут открыты в Сергиевском и Кинель-Черкасском районах.

Фото: Минздрав региона