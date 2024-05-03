Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян с рабочим визитом посетил Самарскую городскую больницу №4.

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Совместно с главным врачом учреждения Натальей Виктор проконтролировали работу поликлиники и диагностических кабинетов, где по национальному проекту «Здравоохранение» проведен ремонт и установлено новое ультразвуковое и рентгенодиагностическое оборудование.



В поликлинике полностью преобразился первый этаж – регистратура, гардероб, аптека, кабинеты функциональной диагностики и узких специалистов. Входная группа отремонтирована в соответствии с принципами бережливого производства и доступной среды. Обновили мебель, установили навигацию, развернули комфортную зону ожидания приема. Для удобства маломобильных пациентов кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики, врача-травматолога и аптечный пункт расположены на первом этаже.



В рамках визита обсудили:

