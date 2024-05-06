В Самарской области опять заморозки и сильный ветер

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По информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 7 мая местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1… -2оС. Днем 7 мая местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, порывы 15-20

Объявлен оранжевый уровень опасности.

Гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее.

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.