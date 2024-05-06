В Самарской области более 50 ветеранов боевых действий прошли второй этап диспансеризации

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С середины апреля в ряде медучреждений региона начали проводить второй этап диспансеризации для ветеранов боевых действий. Врачи более 10 разных специальностей проводят углубленные обследования, при необходимости направляют пациентов на стационарное лечение. Консультации уже прошли 55 человек, и эта работа продолжается.

Второй этап диспансеризации проводится в Самаре, Тольятти и Сызрани на базе 3 медицинских организаций - Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина, Клиническая больница «РЖД-Медицина», Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3. Организована доставка ветеранов на транспорте медучреждений.

«Это одно из направлений, связанных с организацией медицинской помощи и заботой о здоровье наших жителей, вернувшихся с СВО. Также на базе областного госпиталя продолжает работать центр «Возвращение», который курирует оказание помощи ветеранам и членам семей военнослужащих. Медицинская реабилитация организована в госпитале в новом отделении, оснащенном современным оборудованием, а также в подразделении областной больницы. Мы активно взаимодействуем с фондом «Защитники Отечества» по всем профильным вопросам», - отметил врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

Напомним, в регионе при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова создана комплексная система оказания мер социальной поддержки военнослужащим и их близким. Эту работу координирует самарский филиал Государственного фонда «Защитники Отечества», который был создан в стране по поручению Президента Владимира Путина. Ветеранам оказывается помощь с получением статуса участника СВО, удостоверений ветерана боевых действий.

Также военнослужащие и члены их семей получают комплексную помощь по медицинской реабилитации, санаторно-курортному лечению и льготам в образовательных учреждениях.

Проводится работа по социализации ветеранов СВО через спорт.

Кроме того, участники СВО получают денежные выплаты, единовременные социальные выплаты на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, компенсацию расходов на оплату жилого помещения в размере 50 %, доплаты к пенсии, бесплатное обеспечение техническими средствами реабилитации. Действует льготный проезд по муниципальным маршрутам на транспорте по карте жителя Самарской области. Также им оказывается бесплатная юридическая и психологическая помощь, помощь с трудоустройством и переобучением при необходимости. Дети военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, получают бесплатное двухразовое питание в школах, а плата за детский сад отменена.