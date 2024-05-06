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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области за месяц произошло 6 ДТП с водителями-подростками

6 мая 2024 21:35
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В Самарской области за месяц произошло 6 ДТП с водителями-подростками

В региональной ГИБДД предупреждают об опасности вождения автотранспорта без водительских прав.

В ведомстве отметили, что каждый год с наступлением весны в регионе несовершеннолетние начинают садиться за руль мототранспорта. Такие покатушки нередко приводят к трагедии.

На днях в Пестравском районе 14-летний парень перевернулся на мопеде.

А в Сызранском районе в ДТП попал 12-летний мальчик, который сел за руль двухколесного транспорта. Пострадала и его 15-летняя подруга, сидевшая на пассажирском сиденьи.

Инспекторы напоминают, что за вождение без прав несовершеннолетним до 16 лет грозит не только отстранение от управления, но и задержание транспорта и разбирательство с полицией.

А родители юных водителей могут получить штраф за неисполнение ими обязанностей по воспитанию до 500 тысяч рублей, Сова.

Теги: ДТП

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