Жители Самарской области могут предложить инициативу по развитию своего города

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Стартовал XXI Всероссийский конкурс авторских проектов «Моя страна –моя Россия» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Конкурс направлен на привлечение молодёжи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сёл, а также на создание социальных лифтов для личностной и профессиональной самореализации.

Более 100 тысяч человек в прошлом году стали участниками Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». Каждый из них не просто любит малую родину, но знает, как сделать жизнь в своем городе или селе лучше. Проекты участников направлены на развитие местного сообщества, на помощь людям, на поддержку экономики и социальной сферы. Что даёт участие в Конкурсе:

— Возможность рассказать о своём проекте на федеральном уровне;

— Возможность внести личный вклад в развитие региона и страны;

— Информационная поддержка;

— Стажировки и трудоустройство в организациях-партнерах;

— Бесплатные образовательные программы в рамках постконкурсного сопровождения;

— Знакомство с единомышленниками из разных регионов России;

— Торжественное награждение победителей с участием представителей органов государственной власти;

— Сертификат на путешествие по России по программе партнёров Конкурса – «Больше, чем путешествие».