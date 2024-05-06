Я нашел ошибку
Главные новости:
Мужчина из ревности поджег дом в Похвистнево, женщина погибла
Мужчина из ревности поджег дом в Похвистнево, женщина погибла
В Самарской области за месяц произошло 6 ДТП с водителями-подростками
В Самарской области за месяц произошло 6 ДТП с водителями-подростками
В Кинельском районе загорелся частный дом
В Кинельском районе загорелся частный дом
 С 7 мая на участке по улице Вольской введут полный запрет остановки транспортных средств
 С 7 мая на участке по улице Вольской введут полный запрет остановки транспортных средств
Выполнение нацпроекта «Производительность труда» в Самарской области ведется с опережением
Выполнение нацпроекта «Производительность труда» в Самарской области ведется с опережением
Возможности без границ. «Абилимпикс» стартует в Самаре
Возможности без границ. «Абилимпикс» стартует в Самаре
Россия внесла в СБ ООН проект резолюции о прекращении гонки вооружений в космосе
Россия внесла в СБ ООН проект резолюции о прекращении гонки вооружений в космосе
во дворе в центре Самары асфальт ушел под землю
Во дворе в центре Самары асфальт ушел под землю
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.69
-0.36
EUR 98.56
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самара встретит Паровоз Победы
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Жители Самарской области могут предложить инициативу по развитию своего города

6 мая 2024 18:15
147
Жители Самарской области могут предложить инициативу по развитию своего города

Стартовал XXI Всероссийский конкурс авторских проектов «Моя страна –моя Россия» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». 

Конкурс направлен на привлечение молодёжи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сёл, а также на создание социальных лифтов для личностной и профессиональной самореализации.

Более 100 тысяч человек в прошлом году стали участниками Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». Каждый из них не просто любит малую родину, но знает, как сделать жизнь в своем городе или селе лучше. Проекты участников направлены на развитие местного сообщества, на помощь людям, на поддержку экономики и социальной сферы.  Что даёт участие в Конкурсе:

— Возможность рассказать о своём проекте на федеральном уровне;

— Возможность внести личный вклад в развитие региона и страны;

— Информационная поддержка; 

— Стажировки и трудоустройство в организациях-партнерах; 

— Бесплатные образовательные программы в рамках постконкурсного сопровождения;

— Знакомство с единомышленниками из разных регионов России; 

— Торжественное награждение победителей с участием представителей органов государственной власти;

— Сертификат на путешествие по России по программе партнёров Конкурса – «Больше, чем путешествие».

 

Узнать подробности о конкурсе и номинациях 2024 года можно на сайте проекта: https://moyastrana.ru 

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области опять заморозки и сильный ветер
06 мая 2024, 18:27
В Самарской области опять заморозки и сильный ветер
Объявлен оранжевый уровень опасности. Происшествия
246
Самара встретила Паровоз Победы
06 мая 2024, 17:09
Самара встретила Паровоз Победы
Чтобы пройти 250 километров пути, паровоз использует 18 тонн угля и почти 48 тонн воды. Общество
186
Сильный ветер прогнозируют в Самарской области 7 мая
06 мая 2024, 16:11
Сильный ветер прогнозируют в Самарской области 7 мая
Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Происшествия
172

В центре внимания
В Самарской области опять заморозки и сильный ветер
6 мая 2024  18:27
В Самарской области опять заморозки и сильный ветер
240
Жители Самарской области могут предложить инициативу по развитию своего города
6 мая 2024  18:15
Жители Самарской области могут предложить инициативу по развитию своего города
145
Самара встретила Паровоз Победы
6 мая 2024  17:09
Самара встретила Паровоз Победы
184
Сильный ветер прогнозируют в Самарской области 7 мая
6 мая 2024  16:11
Сильный ветер прогнозируют в Самарской области 7 мая
169
Крупнейший региональный деловой форум «Мой бизнес 63» пройдет в Самаре 22 мая
6 мая 2024  13:57
Крупнейший региональный деловой форум «Мой бизнес 63» пройдет в Самаре
238
Весь список