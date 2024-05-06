Мужчина из ревности поджег дом в Похвистнево, женщина погибла

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Следственным отделом по городу Отрадному задержан местный житель за покушение на убийство двух лиц.

По версии следствия, в ночь с 4 на 5 мая 2024 года подозреваемый на почве ревности поджог частный жилой дом, расположенный в городе Похвистнево, в котором на тот момент находились его 34-летняя знакомая и 37-летний сосед, проживающий в указанном доме. В результате пожара женщина скончалась на месте происшествия, а сосед смог выбраться из дома через окно, в связи с чем преступный умысел злоумышленника не был доведен до конца, по независящим от него обстоятельствам.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы, проводятся другие следственные действия, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.