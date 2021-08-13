В Жигулевске при пожаре в общежитии нашли тело убитого мужчины

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В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя 2000 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 10 августа 2021 года после тушения пожара в комнате общежития обнаружено тело мужчины 1975 года рождения без признаков жизни. Судебно-медицинским исследованием установлено, что смерть потерпевшего наступила в результате ножевого ранения грудной клетки. По подозрению в совершении преступления задержан местный житель 2000 года рождения, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.