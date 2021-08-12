В Жигулевске при пожаре в квартире погиб мужчина

Трагедия произошла 10 августа.
Около 08.30 утра поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме Жигулевска. Горели домашние вещи в комнате на 5 этаже. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности «1 БИС».
При разведке задымленного помещения огнеборцы обнаружили тело мужчины.
В 08.47 пожар был полностью ликвидирован. В целях безопасности из дома было эвакуировано 15 человек.
В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и 5 единиц техники.
Погибший мужчина был 1961 года рождения.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
Фото: облМЧС