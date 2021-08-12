В Жигулевске при пожаре в квартире погиб мужчина

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Трагедия произошла 10 августа.

Около 08.30 утра поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме Жигулевска. Горели домашние вещи в комнате на 5 этаже. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности «1 БИС».

При разведке задымленного помещения огнеборцы обнаружили тело мужчины.

В 08.47 пожар был полностью ликвидирован. В целях безопасности из дома было эвакуировано 15 человек.

В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и 5 единиц техники.

Погибший мужчина был 1961 года рождения.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Фото: облМЧС