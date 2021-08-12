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В Жигулевске, в сгоревшей комнате общежития, нашли тело мужчины с ножевым ранением

12 августа 2021 15:34
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По подозрению в совершении преступления задержан местный житель 2000 года рождения.

Следственным отделом Жигулевска возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя 2000 года рождения, подозреваемого в убийстве.

"10 августа после тушения пожара в комнате общежития обнаружено тело мужчины 1975 года рождения без признаков жизни. Судебно-медицинским исследованием установлено, что смерть потерпевшего наступила в результате ножевого ранения грудной клетки. По подозрению в совершении преступления задержан местный житель 2000 года рождения, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения", - рассказали в пресс-службе СУ СК СО.

Расследование уголовного дела продолжается.

 

 

Фото:   СУ СК СО

Теги: Жигулевск пожар убийство

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