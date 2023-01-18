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Во время крещенских купаний возрастает количество инфарктов и инсультов

18 января 2023 10:11
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Во время крещенских купаний возрастает количество инфарктов и инсультов

Софья Маликова, врач-терапевт, гастроэнтеролог «ИНВИТРО» рассказала о последствиях купания для людей без должной подготовки и о том, как правильно подготовиться к нему. 

 

Кому следует воздержаться от купания в Крещение?

Согласно статистике, во время крещенских купаний возрастает количество несчастных случаев и число пациентов, получивших не только травмы во время обряда, но и перенесших инфаркт и инсульт в первые сутки после купания, зачастую обостряются и уже имеющиеся хронические заболевания, возникают ОРВИ и пневмонии. 

Абсолютным противопоказанием к купанию в проруби без подготовки, считается наличие у человека заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе гипертоническая болезнь, ишемическая болезни сердца, атеросклероз, а также следующих заболеваний: эпилепсия, склонность к судорогам, психические заболевания, сахарный диабет, ожирение, дислипидемия, заболевания щитовидной железы, пиелонефрит, гломерулонефрит, цистит, гинекологические заболевания, уретрит, простатит, инфекционные и венерические заболевания, глаукома, конъюнктивит, бронхиальная астма, язва желудка, холецистит, энтероколит, гепатит, туберкулёз, аллергия на холод. Категорически не рекомендуется купать в проруби незакаленных детей. Исключение составляют дети старше 3 лет, абсолютно здоровые и практикующие закаливание - контрастный душ и обтирание/обливание прохладной водой. 

Как правильно окунаться в воду и что делать, чтобы не заболеть? 

Если человек все же хочет искупаться зимой, то рекомендуется это делать в специально оборудованных местах, в присутствии специалистов скорой медицинской помощи, спасателей МЧС и в водоемах, где нет течения, и других опасностей, связанных с возможным попаданием человека под лед, падений, получения травм. 

До купания нужно оценить состояние своего здоровья, исключить переедание и алкоголь. Подготовить два больших полотенца, обувь (желательно иметь резиновую обувь для подхода к проруби), сухую, теплую и чистую, легко надевающуюся одежду, и оценить возможности для купания и наличие помещения для переодевания. Сама прорубь обязательно должно быть оснащена поручнями, лестницей и ковриком либо настилом для ног рядом с местом погружения. 

Погружение в воду должно быть не более минуты и выполняться быстро, дыхание рекомендуется задержать. После погружения желательно завернуться в полотенце и переодеться в отведенном для этого месте, тщательно обтеревшись сухим полотенцем. После, выпить горячий, но не обжигающий, травяной чай. 

Оптимально купаться в проруби подготовленным людям, регулярно закаляющимся: обтирание (подойдет для детей и новичков), обливание (самый эффективный вид), душ (холодный либо контрастный) и моржевание (для закаленных и подготовленных).

Фото: администрация Самары

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