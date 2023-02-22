В минздраве СО рассказали о работе медучреждений в период продолжительных выходных

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В период продолжительных выходных прием врачей и работа структурных подразделений поликлиник Самарской области будут организованы по отдельному графику. С подробной информацией о работе медицинских служб можно ознакомиться на официальных сайтах учреждений.

Для приема больных с признаками вирусных инфекций будут работать отдельно выделенные кабинеты – фильтры.

В случае появления признаков ОРВИ, обострения хронических заболеваний, медработники настоятельно рекомендуют остаться дома и вызвать врача из поликлиники по месту жительства. Для этого нужно обратиться по телефону в регистратуру своей поликлиники или на горячую линию 122.

В бесперебойном режиме в часы работы поликлиник будет организована выдача льготных лекарственных препаратов.

Служба неотложной помощи продолжит работать в своем обычном режиме с 8.00 до 20.00 для оказания помощи жителям.

Жители смогут посетить поликлиники и с профилактической целью: пройти вакцинацию в прививочных кабинетах и профилактические обследования в рамках диспансеризации. О графике работы прививочных пунктов и отделений профилактики можно получить информацию на сайтах учреждений. Напомним, диспансеризация помогает выявлять хронические неинфекционные заболевания на ранних стадиях и факторы риска их развития.

В круглосуточном режиме будут работать стационары и служба скорой медицинской помощи.

При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, предоставляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.

Дежурить в штатном режиме будут и травмпункты.

В Самаре:

1. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» ул. Полевая, 80а, круглосуточно;

2. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко», ул. Калинина, 32, круглосуточно;

3. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7», ул. Крайняя, 17, круглосуточно;

4. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №10», ул. Медицинская, 4б, круглосуточно;

5. ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», детский травмпункт, ул. Ташкентская, 159, круглосуточно.

В Новокуйбышевске:

1. ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская больница», ул. Пирогова, 1, к3, круглосуточно.

В Тольятти:

1. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника №3» ул. Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи, круглосуточно

2. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская больница №2» ул. Баныкина, кабинет травматологической помощи, приемное отделение, круглосуточно.

В Сызрани:

1. ГБУЗ СО «Сызранская центральная городская и районная больница» ул. Комарова,1, круглосуточно.

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