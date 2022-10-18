Владимир Путин и Дмитрий Азаров обсудили развитие системы здравоохранения в Самарской области

177

На личной встрече с Президентом страны Владимиром Путиным, которая состоялась во вторник, 18 октября, Глава Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о развитии и модернизации системы здравоохранения в регионе.

За пять лет в регионе было построено 110 новых объектов здравоохранения: 5 новых поликлиник, отделения врачей общей практики, врачебные амбулатории, клинико-диагностические отделения, фельдшерско-акушерские пункты. 200 больниц и поликлиник были отремонтированы и приведены в порядок.

В период борьбы с пандемией COVID-19 одними из первых в стране в кратчайшие сроки были возведены новые современные инфекционные отделения в Самаре, Тольятти. По прямому поручению Главы государства, которое он дал во время своего визита в регион, построен и работает инфекционный корпус больницы в Сызрани, рассчитанный на 150 мест.

За последние несколько лет полностью был обновлен парк автомобилей скорой помощи, и сегодня в системе здравоохранения региона нет ни одной машины «скорой» старше 5 лет.

«Благодаря федеральной поддержке, региональным средствам, сотрудничеству с госкорпорацией «Ростех» мы добились таких результатов – систему здравоохранения укрепили как следует и чувствуем сейчас себя уверенно. Надеюсь, конечно, в полной мере не придется разворачивать все мощности по ковиду, но мы к этому готовы», - доложил Дмитрий Азаров.

«Главное, чтобы люди это чувствовали и тоже чувствовали себя уверенно. Надеюсь, что ситуация меняется», - подчеркнул Президент России.

Сегодня работа по укреплению и мобилизации системы здравоохранения региона продолжается. Возводится поликлиника на 700 посещений в смену в Куйбышевском районе Самары. Долгожданный объект планируется завершить и ввести в эксплуатацию в 2023 году. В Нефтегорске ведутся работы по реконструкции одного из зданий центральной районной больницы. Модульная поликлиника создается в «Крутых Ключах». Опережающими темпами строится новый корпус детской инфекционной больницы в Самаре.

Продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией. Губернатор сообщил Президенту, что сегодня, несмотря на то, что уже с августа отмечается рост случаев заболеваемости в результате распространения нового штамма, количество госпитализаций снизилось. В регионе обеспечивается широкий охват тестированием, превышающий порог, рекомендуемый Роспотребнадзором.

«У нас охват тестирований гораздо выше, чем рекомендует Роспотребнадзор. Это позволяет на ранней стадии заболевание выявлять, готовить, соответственно, региональную систему здравоохранения, раньше начинать лечение, не допускать тяжелых случаев развития болезни», - сообщил Глава Самарской области.

Важную роль играют и высокие темпы вакцинации в Самарской области, благодаря чему в регионе ниже уровень заболеваемости. Дмитрий Азаров заверил Главу государства, что работа по защите населения Самарской области от опасной инфекции будет продолжена.

«Сейчас к вакцинации призываем активно. У нас темпы вакцинации чуть выше, чем в среднем по России. Кстати, чуть ниже и охват заболеваемости. Очень надеюсь, что люди прислушаются и сделают повторную вакцинацию», - отметил Дмитрий Азаров.

«Я с Вами полностью согласен и я присоединяюсь к Вашим призывам», - поддержал Владимир Путин.

Фото: ru.freepik.com