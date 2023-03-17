«Вирусный гепатит С — излечимое заболевание»: специалисты минздрава СО рассказали об успехах противовирусной терапии

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Заражение вирусным гепатитом С происходит парентеральным путём при употреблении наркотических и психотропных препаратов, а также половым путём при незащищённых контактах. Вертикальным путём — от больной беременной женщины своему будущему ребёнку — могут инфицироваться дети.



«В самом начале заболевания, особенно в детском и молодом возрасте, вирусные гепатиты протекают бессимптомно, однако без эффективного лечения могут развиться осложнения, включая терминальную стадию заболевания печени – цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома. Вирусный гепатит С оказывает негативное влияние и на нервно-психическое состояние: появляются эмоциональная лабильность, слабость, астения и апатия, снижается работоспособность, высокие уровни депрессии и тревожности. Всё это значительно снижает качество жизни людей с вирусным гепатитом С», — рассказала главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Оксана Чернова.



В настоящее время в России пациенты с вирусным гепатитом С лечатся в соответствии с мировыми рекомендациями противовирусными препаратами прямого действия.



«Применение лекарственных препаратов делает вирусный гепатит С излечимым заболеванием даже у сложной категории пациентов с сочетанием двух серьёзных заболеваний: вирусный гепатит С+ВИЧ-инфекция. В 2022 году мы пролечили 132 взрослых пациента и 43 подростка в возрасте старше 14 лет с сочетанной патологией. В центре также получили лечение около 300 пациентов с моноинфекцией вирусный гепатит С в условиях поликлиники и дневного стационара. У нас получены хорошие результаты: достигнута эрадикация вируса гепатита С, что позволило остановить процесс прогрессирования поражения печени и формирования тяжёлого фиброза. Кроме того, излечение вирусного гепатита С улучшает иммунный статус и облегчает течение сопутствующей ВИЧ-инфекции», - отметила Оксана Эдуардовна.



Напоминаем, в случае выявления гепатита С пациенту необходимо обратиться к врачу-инфекционисту по месту жительства. При необходимости пациента направляют для диагностики и определения тактики лечения в специализированный центр.

Фото: минздрав СО