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В ФАП села Новое Эштебенькино устроилась участница программы «Земский фельдшер»

6 декабря 2024 16:45
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«Знаю, что нужна пациентам».

К коллективу Челно - Вершинской ЦРБ присоединилась участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер» - Лидия Янзытова. Ранее специалист работала в родильном отделении больницы, но затем сменила направление деятельности.В настоящее время фельдшер вернулась в Челно-Вершинский район и оказывает медицинскую помощь в фельдшерско-акушерском пункте села Новое Эштебенькино.

При трудоустройстве специалист получила выплату в размере 750 тысяч рублей.

 «В нашем селе более 200 жителей. Я знаю, что мои пациенты всегда меня здесь ждут. Единовременная выплата - для меня ощутимая помощь», – рассказала Лидия Ивановна.

В Челно - Вершинском районе реализуется комплекс мероприятий по поддержке медицинских работников.

 «Администрация района компенсирует стоимость аренды жилья или предоставляет служебную квартиру. Кроме того, врачи каждый месяц получают социальные выплаты в размере 50 тысяч рублей, а средний медицинский персонал – 30», - отметила главный врач Челно - Вершинской ЦРБ Валентина Иванова.

Обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

В этом году 167 медработников приняли участие в программе «Земский доктор / Земский фельдшер». Напомним, что эта программа ежегодно помогает привлекать в медицинские учреждения Самарской области, расположенные в сельской местности и малых городах, десятки специалистов: врачей, фельдшеров, акушерок и медицинских сестер фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, отделений врачей общей практики.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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