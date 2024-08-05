Ветеран здравоохранения Валентина Сакеева отметила 100-летний юбилей

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4 августа ветеран здравоохранения Валентина Андреевна Сакеева отметила 100-летний юбилей. На торжественном мероприятии врача-акушера-гинеколога, посвятившего жизнь заботе о здоровье женщин и детей, поздравили представители министерства здравоохранения, администрации района, коллеги из Ставропольской больницы и жители.



Валентина Андреевна - ветеран Великой Отечественной войны. В 1953 году по распределению она приехала работать в Ставропольский район. Ее профессиональный путь начался в селе Нижнее Санчелеево, затем на протяжении 38 лет она оказывала помощь жительницам села Хрящевка. Валентина Андреевна была не только талантливым врачом-акушером-гинекологом, но и главным врачом Хрящевской участковой больницы. Все годы активно выполняла в селе общественную работу. Была депутатом райсовета, участвовала в работе родительского комитета в школе, была депутатом областного совета Самарской области. Вместе с мужем вырастили и воспитали троих сыновей. За многолетний добросовестный труд Валентина Андреевна имеет награды знак «Отличник здравоохранения», орден «Знак почета», является почетным гражданином муниципального района Ставропольский.



«Миссия врача-акушера-гинеколога – святая. Валентина Андреевна, через ваши руки прошли тысячи беременных женщин, вы помогли появиться на свет тысячам детишек. Для нашей специальности главное – профессиональные руки и горящее сердце, - отметил врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко. - 2024 год объявлен Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным Годом семьи. И мы рады чествовать людей, которые внесли свой вклад в счастье и здоровье семей. Сегодня, Валентина Андреевна, Вы возглавляете семейную династию, которая насчитывает уже 5 поколений. Когда в роду есть такие замечательные люди и доктора, то наша медицина без сомнения будет развиваться и процветать во благо здоровья наших жителей».



Врио первого заместителя министра передал поздравления и слова благодарности ветерану от руководителя ведомства Армена Беняна и всего коллектива министерства и вручил ведомственную награду за труд и вклад в развитие системы здравоохранения Самарской области.

Фото: минздрав СО