В Чапаевскую центральную горбольницу поступил современный видеоэндоскоп

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Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в Чапаевскую центральную городскую больницу поступил современный видеоэндоскоп. С конца апреля на новом оборудовании было выполнено 81 исследование.



Гастроскопия с использованием современных видеоэндоскопов является малоинвазивным диагностическим методом. Новый аппарат позволяет выполнять не только диагностику, но и лечебные процедуры, например, удаление полипов или проведение биопсии.



«Обследование с использованием видеоэндоскопии назначается в ряде случаев, когда есть подозрения на различные заболевания органов пищеварительной системы. Это оборудование значительно улучшило наши возможности в диагностике и лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта. Видеоэндоскоп обеспечивает высококачественное изображение, что позволяет точно видеть и оценивать состояние слизистой оболочки. Мы можем детально рассмотреть любые патологии — язвы, полипы или опухоли. Это особенно важно для выявления заболевания на ранних стадиях», - отметила врач-эндоскопист Елена Солодилова.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО