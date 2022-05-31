В ВОЗ связали распространение оспы обезьян с отсутствием иммунитета от натуральной оспы

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Во Всемирной организации здравоохранения связали распространение оспы обезьян с отсутствием иммунитета от натуральной оспы. В частности, быстрое увеличение случаев заболевания могло стать следствием того, что масштабная вакцинация от оспы была прекращена в мире в XX веке. Об этом, как передаёт ТАСС, заявила глава секретариата по борьбе с оспой ВОЗ Розамунд Льюис.

Она напомнила, что в 1980 году организация объявила о ликвидации натуральной оспы, и после этого в мире остановили вакцинацию от данного заболевания.

Между тем, прививка от натуральной оспы обеспечивает эффективную защиту от оспы обезьян, поскольку оба вируса из одного семейства.

Тем временем, обезьянья оспа продолжает свое распространение. О двух возможных случаях заявили власти Бразилии. В Испании зарегистрировали 22 новых случая заражения, в Великобритании число заболевших увеличилось на 71 человека.