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В рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Волжскую районную клиническую больницу поступили три современных электрокардиографа. Оборудование распределено между структурными подразделениями: один аппарат установлен в кабинете неотложной помощи Чернореченского отделения, второй — в Черновском ОВОПе, а третий — в кабинет функциональной диагностики Воскресенского отделения.

"Электрокардиографы нового поколения оснащены функцией дистанционной передачи данных, что значительно ускоряет процесс диагностики. Результаты исследований выводятся на планшет, их можно распечатать или моментально отправить в Центр управления сердечно-сосудистыми рисками при Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере имени В. П. Полякова. Это особенно важно при оказании экстренной помощи пациентам", - отметил главный врач Волжской районной клинической больницы Сергей Братко.

Оборудование используется в рамках профилактических и диспансерных осмотров пациентов всех возрастов, а также при оказании плановой и экстренной медицинской помощи.

"Новый аппарат позволяет оперативно диагностировать сердечную недостаточность и уже укомплектован всем необходимым: плёнкой, гелем и другими расходными материалами. Удобнее всего его использовать на вызовах, на дому у пациентов. За счёт того, что чемодан более компактный, его удобно использовать в работе", - отметила старшая медицинская сестра Воскресенского отделения Волжской РКБ Анастасия Савчиц.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента России Владимира Владимировича Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО