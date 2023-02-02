В центре амбулаторной онкологической помощи больницы №6 Самары прошли обследования более 5700 человек

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За год работы центра амбулаторной онкологической помощи на базе городской больницы №6 Самары в нем прошли обследования более 5700 человек.



Первых пациентов ЦАОП принял в январе 2022 года. В этом подразделении жители Советского и Железнодорожного районов Самары могут пройти комплексное обследование при подозрении на рак. Здесь же они проходят химиотерапевтическое лечение и остаются под диспансерным наблюдением. С августа 2022 года в центре работает кабинет паллиативной медицинской помощи.



В целях раннего выявления новообразований применяются передовые методы диагностики, в распоряжении врачей — оборудование высокого класса. В структуру подразделения входят кабинеты онкологов, дневной стационар, кабинеты эндоскопии, маммографии, ультразвуковой диагностики. Обследования жители проходят по направлению лечащего врача поликлиники.



«В работе ЦАОП все нацелено на максимально быстрое обследование и верификацию диагноза у пациентов с подозрением на злокачественное новообразование. За год работы центра мы выполнили более 12500 обследований, провели порядка 9300 амбулаторных приемов. У 372 пациентов впервые выявлены новообразования кожи, мягких тканей и молочных желез, опухоли желудка и кишечника, мочевыделительной системы, новообразования периферических лимфатических узлов», — сообщила заведующая центром амбулаторной онкологической помощи, врач-онколог Анастасия Майер.



По данным специалистов, в 60% случаев заболевания удалось выявить на I-II стадии.



«Чем меньше степень распространения раковых тканей, тем ниже риски для здоровья пациента. Большинство локализованных опухолей полностью излечимы, — отмечает врач-рентгенолог кабинета маммографии Анастасия Ильясова. — К сожалению, нередко мы сталкивается и с запущенными формами онкопатологии. Основная причина — несвоевременное обращение за помощью. Это приводит к неблагоприятным последствиям для жизни и здоровья пациента».



«Современная уникальная аппаратура, командная работа опытных и квалифицированных врачей малоэффективны, если пациент не берет ответственность за свой образ жизни, пренебрегает профилактикой, не обращается к врачу с первыми жалобами. Призываю всех ежегодно проходить обследование с профилактической целью. Диспансеризация позволит своевременно выявить злокачественную опухоль или угрозу ее образования», — подчеркнула Анастасия Майер.



В ЦАОП регулярно проходят дни открытых дверей. В рамках таких встреч врачи отвечают на вопросы о мерах профилактики злокачественных новообразований и приемах самообследования.



Борьба с онкологическими заболеваниями — приоритетное направление национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения. Медицинские учреждения региона оснащаются новым оборудованием экспертного класса для своевременной диагностики и лечения злокачественных новообразований, особое внимание уделяется профилактической работе и доступности этого вида помощи. В настоящее время в регионе работают 8 центров амбулаторной онкологической помощи, планируется создание еще трех центров в Самаре и Чапаевске.

Фото: минздрав СО