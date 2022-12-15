В Тольяттинскую  горбольницу №5 поставлен новый компьютерный томограф

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В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5 поставлен новый 128-срезовый компьютерный томограф. Сейчас оборудование готовится к запуску.



Томограф уже установлен и смонтирован на первом этаже многопрофильного корпуса. С вводом его в строй диагностические исследования будут отличаться особой точностью и оперативностью.



«Новый компьютерный томограф – это современная платформа для компьютерной томографии, представляющая собой уникальное сочетание высокотехнологичных опций и простоты применения. Встроенный искусственный интеллект аппарата увеличивает скорость создания изображений, улучшает качество готовых снимков и снижает вероятность возникновения ошибок сканирования. Использовать его предполагается в основном для быстрой диагностики пациентов регионального сосудистого центра при угрозе инфаркта миокарда или острого нарушения мозгового кровообращения.

Например, будет проводиться коронароангиография. Такое исследование является «золотым стандартом» диагностики поражения коронарных артерий, кровоснабжающих сердце. Она применяется для оценки анатомии артерий сердца, определения наличия атеросклеротического сужения, его протяженности, степени выраженности и локализации изменений», - рассказала заведующая отделением лучевой диагностики больницы № 5 Елена Гулина.



Томограф оборудован современной технологией, включающей в себя динамическое освещение, проекции и звуковое сопровождение. С её помощью пациентам обеспечиваются психологически комфортные условия во время обследования. Низкая доза облучения при высоком качестве изображения – ещё одно достоинство аппарата. Режим сканирования повышает визуализацию при малом количестве контрастного вещества и позволяет получить надёжные результаты исследования при небольшой лучевой нагрузке.



После подготовки томографа к эксплуатации сотрудники отделения пройдут необходимое обучение.



«Большой объем работ проводится в больнице в рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, - рассказал главный врач Алексей Кирсанов. – Готовим к запуску новый современный томограф. Планируем проводить эндосонографию (ЭндоУЗИ) - это высокотехнологическое ультразвуковое исследование, сочетающее в себе возможности эндоскопической и ультразвуковой диагностики. Наши специалисты будут работать на 2 аппаратах эхокардиографии. Это один из методов УЗИ, помогающий отслеживать изменения сердца и его клапанного аппарата. В этом году врачи больницы активно осваивают метод тромбоэкстракции. Это очень прогрессивная технология помощи после инсультов. Также планируем делать операции по восстановлению периферического кровотока для пациентов с диабетом и атеросклерозом. В наших планах и активное наращивание малоинвазивных методик».





Фото: минздрав СО