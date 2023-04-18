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В Тольяттинском государственном университете состоялся весенний День донора

18 апреля 2023 19:57
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В акции приняли участи и стали донорами 65 добровольцев. 

17 апреля в ТГУ прошла городская акция "Спасибо, донор!". Организаторами акции выступили наши друзья из Центра добровольчества и волонтерства ТГУ и Самарского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России».

Принять участие в добровольческой акции смогли студенты и сотрудники тольяттинского ВУЗа, а также неравнодушные горожане, пожелавшие присоединиться к донорскому движению. Активные и ответственные доноры, отложив на время свои дела, спешили в ТГУ, чтобы начать новую неделю с доброго поступка и поделиться с нуждающимися в переливаниях крови людьми своим теплом и заботой.

Одними из первых на донорском кресле оказались Анна и Сергей Шевченко, мама и сын, студенты Тольяттинского Государственного Университета, которые регулярно участвуют в наших акциях и уже не в первый раз вместе сдают кровь. «Стать донором хотелось давно, - поделились Анна. – Сын решил присоединиться ко мне и рассказал, что в университете проходит такая донорская акция. Мы пришли сдавать кровь, чтобы помочь кому-то, ребенку или взрослому, который оказался в беде».

В акции приняли участи и стали донорами 65 добровольцев. 

 

Фото:  Я ДОНОР САМАРА

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Здравоохранение
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