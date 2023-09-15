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В Тольятти прошла первая в ПФО конференция по химико-токсикологическим исследованиям

15 сентября 2023 14:11
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Эксперты обсудили перспективы лабораторной диагностики, сложности выявления и диагностики состояния граждан.

Самарскую область с рабочим визитом посетили главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России по Приволжскому федеральному округу Елена Томинина, главный внештатный специалист по аналитической и судебно-медицинской токсикологии Минздрава России по ПФО Елена Голеева, специалисты наркологических диспансеров со всего округа. Эксперты ознакомились с работой Тольяттинского наркологического диспансера – посетили отделения и химико-токсикологическую лабораторию.

Также в Тольятти состоялась первая в ПФО научно-практическая конференция «Химико-токсикологические исследования в Приволжском федеральном округе».

С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель министра здравоохранения Самарской области – руководитель департамента организации медицинской помощи Сергей Вдовенко, отметив значимость проведения встречи экспертов:

«Среди причин смертности граждан в трудоспособном возрасте - употребление психоактивных веществ. Особое внимание уделяем вопросам лечения зависимостей и их диагностике. В нашем регионе созданы современные лаборатории, где работают высококвалифицированные специалисты. Развиваем материально-техническое оснащение наркологической службы, в том числе планируем закупку аппаратов для определения широкого спектра токсических веществ. Первая совместная конференция по химико-токсикологическим исследованиям, экспертные мнения и обмен опытом безусловно помогут и дальше развиваться в этой области».

Эксперты обсудили перспективы лабораторной диагностики, сложности выявления и диагностики состояния граждан.

Главный нарколог ПФО Елена Томинина рассказала о роли химико-токсикологических исследований: «Производители наркотических средств постоянно создают новые производные таких средств, их не всегда просто обнаружить. Поэтому нужно менять технологии и методики исследований. Мы обсудили сложные моменты диагностики, которые возникают у специалистов».

 

Фото:    минздрав СО

Теги: Медицина

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