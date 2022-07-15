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Врачи Сызранской поликлиники контролируют здоровье пациентов с помощью портативных устройств.



В Сызранской городской поликлинике реализуется пилотный проект дистанционного мониторинга здоровья. С помощью современной технологии, запущенной совместно с партнером проекта компанией СберЗдоровье, врачи могут наблюдать за изменениями показателей здоровья пациентов с артериальной гипертензией в режиме реального времени.



Для пациентов с гипертонией важным является контроль показателей артериального давления.



«В нашей поликлинике с весны этого года реализуется проект дистанционного мониторинга здоровья при помощи носимых устройств, - рассказала главный врач Сызранской городской поликлиники Елена Казымова. – Партнеры проекта - компания СберЗдоровье - выделила более 200 устройств, которые были выданы пациентам с диагнозом «артериальная гипертензия». Это тонометры с автоматическим сбором и передачей данных лечащему врачу. Возможность быть всегда на связи со своим врачом вызвала большой интерес жителей, а врачам данная технология позволила выявить пациентов с высоким уровнем риска сердечно-сосудистой катастрофы и вовремя устранить риск тяжелых последствий».



Вся информация хранится в цифровом дневнике здоровья пациента в мобильном приложении СберЗдоровье. Пациент в любой момент может обратиться к истории своих измерений. Врач также может её увидеть, чтобы провести анализ или оказать помощь. При отклонении от нормы специалист получит информацию сразу, свяжется с пациентом, даст рекомендации, как снизить артериальное давление, а в экстренной ситуации поможет вызвать бригаду скорой медицинской помощи.



«Применение индивидуальных устройств, измеряющих жизненно-важные показатели и дистанционно передающих эти данные медицинским работникам, является одним из перспективных направлений развития пациентоориентированной медицины, - подчеркнул заместитель министра – руководитель департамента информатизации, организационной деятельности и лицензирования министерства здравоохранения Самарской области Павел Золотарев. - Проект «Персональные медицинские помощники» включен в Стратегию цифровой трансформации отрасли «Здравоохранение» до 2024 года. В перспективе планируется реализовать целый ряд мероприятий, включающих использование тонометров с онлайн передачей показателей артериального давления врачу, глюкометров с передачей показателей сахара в крови и других видов современных медицинских изделий».



В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по внедрению новейших методик, цифровизации медицины.



«Совместный проект сервиса СберЗдоровье и Сызранской городской поликлиники открывает новые возможности для заботы о пациентах с сердечно-сосудистыми заболеваниями, - пояснил заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Михаил Никишин. – Своевременная реакция на ухудшение состояния может спасти жизнь кардиобольным, а медицинскому учреждению поможет эффективно предупреждать осложнения заболеваний сердечно-сосудистой системы у своих пациентов», сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: минздрав СО