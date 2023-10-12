В Сызрани расширяются возможности для лечения пациентов с заболеваниями периферических артерий

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Благодаря новому оборудованию и профессионализму врачей Центра сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии сызранского филиала Самарского кардиологического диспансера им. В.П. Полякова пациенту с атеросклерозом артерий удалось спасти конечность и сохранить качество жизни.



Житель Сызрани был госпитализирован в отделение с жалобами на острую боль в правой ноге. Пациенту выполнили артериографию нижних конечностей. Был выявлен тромбоз ранее установленного шунта и непроходимость сосудов ниже тромбированного шунта.



«Этим летом в кардиохирургическом отделении №14 мы внедрили новый вид инвазивного исследования – артериография. Этот метод используется для визуализации проходимости артерий различной локализации. Именно он помог в оказании своевременной медицинской помощи пациенту. Мы провели реконструктивную операцию – бедренно-подколенно-берцовое шунтирование. В результате кровоснабжение конечности было восстановлено», - рассказал заведующий кардиохирургическим отделением, врач-кардиохирург Александр Казанцев.



Операция прошла успешно, работа врачей позволила сохранить конечность 48-летнему жителю Сызрани.



Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одно из значимых направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области работа по укреплению системы здравоохранения, улучшению условий оказания медицинской помощи ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова, сообщает Минздрав региона.