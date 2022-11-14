В Ставропольскую ЦРБ удалось привлечь 7 специалистов

124

В Ставропольской центральной районной больнице продолжается планомерная работа по обеспечению подразделений врачами и средними медицинскими работниками. В этом году в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в учреждение удалось привлечь 7 специалистов.

Среди них — врач-терапевт Динара Янгазова.



Динара Янгазова присоединилась к коллективу поликлинического отделения Ставропольской больницы в селе Узюково. Динара Шамильевна работает в здравоохранении около 10 лет.



«В начале своего пути я работала медсестрой процедурного кабинета в неврологическом отделении стационара. В 2020 году также получила опыт работы в инфекционном госпитале. Параллельно обучалась на лечебном факультете Медицинского университета "РЕАВИЗ". В 2021 году окончила вуз и начала работать по специальности», — рассказала Динара Шамильевна.



Весной этого года Динара Янгазова приняла решение о переезде в Ставропольский район и стала участником программы «Земский доктор». По словам Динары Шамильевны, идею переезда в сельскую местность врач и ее близкие обдумывали давно.



«В Узюково нам очень понравилось. Я люблю природу и с детства мечтала жить в таком в живописном месте, иметь свой дом, — поделилась Динара Шамильевна. — Благодаря удобной транспортной развязке добираюсь до работы быстро. У нас прекрасный коллектив, комфортная обстановка. Есть койки сестринского ухода, дневной стационар, что позволяет обеспечить высокое качество обслуживания пациентов. В этом году в поликлинике сделали ремонт, обновили часть помещений».



Напомним, в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в Самарской области реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. При поддержке губернатора Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации.



В рамках реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в этом году в медучреждения региона планируется привлечь 140 специалистов.

Фото: минздрав СО