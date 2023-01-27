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Повысить доступность профилактической помощи для жителей отдаленных населенных пунктов помогают мобильные медицинские комплексы. В 2022 году выездные формы работы позволили осмотреть, в том числе с целью диспансерного наблюдения, почти 255 тысяч жителей региона.



В Ставропольском районе постоянно работают две мобильные медицинские бригады — взрослая и детская. Специалисты проводят диспансеризацию, профилактические осмотры и вакцинацию.



Бригады с каждым годом дополнительно оснащаются новым медицинским оборудованием. Сейчас в распоряжении медработников — система ультразвуковой диагностики, экспресс- лаборатория, ЭКГ-аппарат, передвижной флюорограф и передвижной фельдшерско-акушерский пункт.



В передвижном флюорографическом комплексе жители могут недалеко от дома пройти исследование, необходимое для выявления туберкулеза, злокачественных новообразований и других патологий органов грудной клетки. В 2022 году выездной флюорограф посетили 8766 жителей Ставропольского района, у 401 из них были выявлены заболевания, сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: минздрав СО