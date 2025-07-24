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В 2025 году в Шенталинскую центральную районную больницу поступили 8 электрокардиографов. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».



Новые аппараты позволяют специалистам выявлять сердечно-сосудистые заболевания. Современная техника используется в разных подразделениях медучреждения: 5 портативных аппаратов установлены в фельдшерско-акушерских пунктах, а 3 стационарных — в отделениях больницы.



«Оборудование оснащено функцией автоматической расшифровки показателей, что ускоряет постановку диагноза. Портативные модели, направленные в ФАПы, особенно важны для первичной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, профилактических осмотров и диспансеризации маломобильных пациентов. Они компактные, работают от аккумулятора и укомплектованы встроенным принтером», — отметил главный врач больницы Вячеслав Михайлов.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО