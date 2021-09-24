В сентябре служба санавиации Самарской области совершила 6 вылетов для эвакуации пациентов

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Специалисты отделения экстренной и планово-консультативной помощи больницы Середавина на воздушном транспорте доставили в медучреждения региона для специализированного лечения 9 пациентов.

Среди них трое пациентов с двусторонним поражением лёгких на фоне новой коронавирусной инфекции, их транспортировали на неинвазивной вентиляции лёгких. Два человека поступили с разрывом аневризмы сосудов головного мозга. Одна из них — жительница Кинель-Черкасского района.

Вертолёт позволяет эвакуировать сразу несколько человек, имеется все необходимое оборудование для оказания помощи.

С начала года специалисты областной службы санавиации доставили в больницы региона более 100 пациентов.



Фото: правительство СО