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В селе Светлый ключ в ближайшее время начнет работу новый ФАП

11 ноября 2021 18:12
96
В настоящее время новый фельдшерско-акушерский в селе Светлый ключ оснащается мебелью и медицинским оборудованием.

В селе Светлый ключ Красноярского района в ближайшее время начнет работу фельдшерско-акушерский пункт, возведенный в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Самарской области.

В настоящее время новый фельдшерско-акушерский в селе Светлый ключ оснащается мебелью и медицинским оборудованием.

«Медпункт начнет работу до конца года, — пояснил заместитель главного врача Красноярской больницы Виталий Салманидин. — Новый ФАП позволит нам создать наиболее комфортные, современные условия для оказания помощи жителям. В здании уже работают обновленные системы жизнеобеспечения: отопление, водоснабжение, вентиляция, — подготовлены кабинеты. Поступает медицинское оборудование, на подходе новая мебель. Когда ФАП наконец начнет работу, прием пациентов будет вести фельдшер Акумыс Акмурзиева — опытный медработник, которая живет и работает в селе более 20 лет. Отмечу, что в прошлом году в рамках национального проекта «Здравоохранение» в районе также возвели два фельдшерско-акушерских пункта и офис врача общей практики».
 

Фото:    pixabay

Теги: Медицина

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В настоящее время новый фельдшерско-акушерский в селе Светлый ключ оснащается мебелью и медицинским оборудованием.
11 ноября 2021  18:12
В селе Светлый ключ в ближайшее время начнет работу новый ФАП
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