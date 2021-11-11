В селе Светлый ключ в ближайшее время начнет работу новый ФАП

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В селе Светлый ключ Красноярского района в ближайшее время начнет работу фельдшерско-акушерский пункт, возведенный в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Самарской области.

В настоящее время новый фельдшерско-акушерский в селе Светлый ключ оснащается мебелью и медицинским оборудованием.

«Медпункт начнет работу до конца года, — пояснил заместитель главного врача Красноярской больницы Виталий Салманидин. — Новый ФАП позволит нам создать наиболее комфортные, современные условия для оказания помощи жителям. В здании уже работают обновленные системы жизнеобеспечения: отопление, водоснабжение, вентиляция, — подготовлены кабинеты. Поступает медицинское оборудование, на подходе новая мебель. Когда ФАП наконец начнет работу, прием пациентов будет вести фельдшер Акумыс Акмурзиева — опытный медработник, которая живет и работает в селе более 20 лет. Отмечу, что в прошлом году в рамках национального проекта «Здравоохранение» в районе также возвели два фельдшерско-акушерских пункта и офис врача общей практики».



Фото: pixabay