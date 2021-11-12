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В селе Старое Эштебенькино готовятся к открытию нового ФАПа

12 ноября 2021 17:11
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В настоящее время подразделение оснащается медицинским оборудованием.

В селе Старое Эштебенькино Челно-Вершинского района готовятся к открытию фельдшерско-акушерского пункта, возведенного в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Возведение модульного здания началось в августе этого года. В настоящее время подразделение оснащается медицинским оборудованием.

«Новое здание располагается в центре села, недалеко от общеобразовательной школы и дома культуры, — пояснила заместитель главного врача Челно-Вершинской центральной районной больницы Валентина Иванова. — В ближайшее время более 500 жителей будут получать медицинскую помощь в светлом и просторном помещении, оснащенном всем необходимым оборудованием. Прием пациентов будет вести наш опытнейший медработник — фельдшер Роза Иванова. Роза Борисовна более 35 лет живет в селе и оказывает медицинскую помощь жителям. Также в ФАП будет по графику выезжать участковый врач-терапевт».

В этом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Челно-Вершинскую больницу также поступило несколько единиц медтехники — эндоскопическое оборудование, аппарат ультразвуковой диагностики, пять электрокардиографов для офисов врачей общей практики и фельдшерско-акушерских пунктов района и другое оборудование для оказания специализированной медицинской помощи.

 

Фото из открытых источников
 

Теги: Медицина

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