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В селе Подстепки Ставропольского района началось строительство новой поликлиники

16 июля 2025 18:32
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В селе Подстепки Ставропольского района началось строительство новой поликлиники

В селе Подстепки Ставропольского района Самарской области стартовали работы по строительству современной поликлиники. Возведение объекта стало возможным благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, и при поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Строительство ведется за счет федерального и областного бюджетов.

В Подстепках проживает более 10 тысяч человек. С учетом жителей соседних сёл, таких как Прибрежное, Белозерки, Васильевка, новая поликлиника будет обслуживать свыше 15 тысяч человек, значительно повышая доступность первичной медицинской помощи в сельской местности.

Строительство объекта ведётся по адресу улица Мира, 159. Здание общей площадью более 4 тысяч квадратных метров будет включать подвальный этаж и два надземных этажа. Медицинское учреждение рассчитано на 144 посещения в смену, что позволит существенно улучшить качество и доступность медицинских услуг.

Внутреннее пространство поликлиники будет организовано с учётом удобства и функциональности. Проектом предусмотрено размещение кабинетов врачей разных специальностей, клинико-диагностической лаборатории, кабинета флюорографии и рентгеновского отделения. Также в поликлинике будет располагаться стоматологический кабинет, дневной стационар на восемь коек, архив, стерилизационное и бытовые помещения для персонала.

Особое внимание уделено доступности. Здание будет оснащено лифтами и пандусами, что обеспечит комфортное и безопасное передвижение для маломобильных пациентов. Кроме того, поликлинику оборудуют современными инженерными системами, включая надежную вентиляцию, эффективным отоплением и современными средствами пожарной безопасности.

Документация по строительству поликлиники прошла государственную экспертизу и получила разрешение на строительство. В настоящее время на объекте ведутся подготовительные работы, завершение строительства запланировано на август 2026 года.

«Строительство новой поликлиники в Подстепках — важный шаг в укреплении социальной инфраструктуры региона. Этот медицинский центр значительно повысит качество и доступность помощи для жителей села и близлежащих населённых пунктов. Мы внимательно следим за каждым этапом работы, чтобы обеспечить своевременный ввод учреждения в эксплуатацию в 2026 году. Уверен, что поликлиника станет местом, где каждый сможет получить необходимую заботу и поддержку, а значит, почувствовать себя увереннее и спокойнее за своё здоровье и здоровье своих близких», – говорит министр строительства Самарской области Александр Фомин.

Фото - министерство строительства Самарской области

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