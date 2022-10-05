В селе Нижнее Санчелеево Ставропольского района продолжается возведение новой врачебной амбулатории

Я нашел ошибку
Главные новости:
"Нет, это не так. Это фейки", — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
Песков опроверг сообщения о новом обращении Путина по смене статуса спецоперации
Премию присудили американским ученым Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мельдалю.
Нобелевскую премию по химии присудили за новый метод сверхбыстрого синтеза молекул
Завершилась посадка последнего дерева, в память о погибших детях Донбасса.
«Аллея Ангелов» появилась на стадионе «Солидарность Самара Арена»
Российские спортсмены будут выступать под своим национальным флагом и гимном.
Международная федерация бокса вернула на ринги спортсменов из России и Белоруссии
На объектах были выполнены все работы по контракту.
В Шигонском районе завершили ремонт двух мостов через реку Усу
При досмотре въезжающего в колонию автомобиля в поддонах были обнаружены 20 свертков.
В ИК-3 Самарской области задержан автомобиль с запрещенными предметами
Региональным оператором по обращению с ТКО разработана программа по экологическому воспитанию подрастающего поколения.
Очередной экоурок прошел сегодня во втором "Б" классе самарской гимназии № 3
С января по сентябрь 2022 года по Куйбышевской железной дороге отправлено 28,3 млн тонн нефти и нефтепродуктов.
Погрузка нефти и нефтепродуктов на КбшЖД выросла на 5,3% в январе - сентябре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.79
1.22
EUR 56.17
1.78
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров – учителям: «На вас колоссальная ответственность, но я знаю, что вы к этому готовы»
Самарцев и гостей города приглашают на Всемирный день животных в Самарский зоопарк
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В селе Нижнее Санчелеево Ставропольского района продолжается возведение новой врачебной амбулатории

5 октября 2022 14:53
149
В ближайшее время более 2300 жителей будут получать медпомощь в обновленных условиях.

В селе Нижнее Санчелеево Ставропольского района продолжается возведение новой врачебной амбулатории в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.

В ближайшее время более 2300 жителей будут получать медпомощь в обновленных условиях. Врачебная амбулатория будет располагаться в центре села — рядом с благоустроенным парком. На сегодняшний день завершен монтаж фундамента, металлического каркаса и кровли здания. Ведутся работы по устройству фасада, стен и инженерных коммуникаций.

 «Новое здание позволит создать комфортные условия для пребывания пациентов и работы медицинского персонала в подразделении, — отметила главный врач Ставропольской больницы Лилия Малкина. — В амбулатории будет устроена комфортная зона ожидания приема, оборудованные по стандарту кабинеты врача общей практики, врача-педиатра и врача-стоматолога, процедурный, прививочный и смотровой кабинет, лаборатория и дневной стационар. Также мы получим новое современное оборудование, пациенты смогут проходить необходимые обследования, не выезжая из села. Благодаря нацпроекту, безусловно, качественная медицинская помощь станет доступнее для сельских жителей».

Жительница села Альбина Морякова с нетерпением ожидает открытия нового медпункта.

 «У нас много людей пожилого возраста и детей. Важно, чтобы медпомощь была доступна для них именно в пределах села, — рассказала жительница села Альбина Морякова. — Мы рады строительству новой амбулатории. Надеемся, что уже скоро сможем ее посетить».

Новая врачебная амбулатория также возводится в селе Мусорка Ставропольского района. Всего в этом году в регионе появятся 17 модульных зданий для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий.

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В ближайшее время более 2300 жителей будут получать медпомощь в обновленных условиях.
5 октября 2022  14:53
В селе Нижнее Санчелеево Ставропольского района продолжается возведение новой врачебной амбулатории
149
В этом году в чемпионате приняли участие 2448 конкурсантов из 84 регионов Российской Федерации.
4 октября 2022  19:41
 Студентка Тольяттинского медицинского колледжа заняла второе место в национальном чемпионате «Абилимпикс»
659
В Самаре за сутки заболели 170 человек.
4 октября 2022  19:35
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
509
Репродуктивное здоровье – залог новой жизни. Берегите его!
4 октября 2022  15:46
Главный репродуктолог ПФО Ирина Моисеева: «Забота о репродуктивном здоровье требует от нас особого внимания»
608
В Похвистнево возводится новый корпус центральной больницы города и района
4 октября 2022  10:15
В Похвистнево возводится новый корпус центральной больницы города и района
348
В Самаре за сутки заболели 424 человека.
3 октября 2022  18:31
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
548
Из других регионов России приехали - заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, врач-терапевт и врач-педиатр.
3 октября 2022  17:49
Коллектив Кинель-Черкасской ЦРБ пополнили участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»
583
На сегодняшний день установлены каркас и кровля здания, выполнен монтаж дверей и окон.
3 октября 2022  14:29
 В Похвистнево продолжается строительство нового клинико-диагностического отделения центральной больницы
639
Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики рассказал о пользе оздоровительной ходьбы.
1 октября 2022  16:24
Александр Муравец: сегодня отмечается Международный день ходьбы
934
Основная цель, задача всей нашей системы – это повышение продолжительности жизни.
1 октября 2022  15:47
Армен Бенян поздравил жителей губернии с Днем пожилого человека
942
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
11999
Весь список
В центре внимания
Искреннюю благодарность глава региона выразил добровольцам 15-го добровольческого отряда «Ермак» (БАРС). Указом Президента РФ Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении
5 октября 2022  14:35
«В эти исторические дни вы являетесь маяками, примером высокого служения Родине, людям», - губернатор Дмитрий Азаров вручил заслуженные награды землякам
267
Работы по подключению отопления в Самаре выходят на финишную прямую
5 октября 2022  12:33
Работы по подключению отопления в Самаре выходят на финишную прямую
187
Самарские предприниматели – участники нацпроекта «Производительность труда» могут оцифровать свой бизнес на новом сайте
5 октября 2022  12:07
Самарские предприниматели – участники нацпроекта «Производительность труда» могут оцифровать свой бизнес на новом сайте
276
Назначен исполняющий обязанности министра культуры Самарской области
5 октября 2022  11:37
Назначен исполняющий обязанности министра культуры Самарской области
203
Управление Росреестра по Самарской области проведет «прямую линию» для пожилых людей
5 октября 2022  09:59
Управление Росреестра по Самарской области проведет «прямую линию» для пожилых людей
219
Весь список