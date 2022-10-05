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В селе Нижнее Санчелеево Ставропольского района продолжается возведение новой врачебной амбулатории в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.



В ближайшее время более 2300 жителей будут получать медпомощь в обновленных условиях. Врачебная амбулатория будет располагаться в центре села — рядом с благоустроенным парком. На сегодняшний день завершен монтаж фундамента, металлического каркаса и кровли здания. Ведутся работы по устройству фасада, стен и инженерных коммуникаций.



«Новое здание позволит создать комфортные условия для пребывания пациентов и работы медицинского персонала в подразделении, — отметила главный врач Ставропольской больницы Лилия Малкина. — В амбулатории будет устроена комфортная зона ожидания приема, оборудованные по стандарту кабинеты врача общей практики, врача-педиатра и врача-стоматолога, процедурный, прививочный и смотровой кабинет, лаборатория и дневной стационар. Также мы получим новое современное оборудование, пациенты смогут проходить необходимые обследования, не выезжая из села. Благодаря нацпроекту, безусловно, качественная медицинская помощь станет доступнее для сельских жителей».



Жительница села Альбина Морякова с нетерпением ожидает открытия нового медпункта.



«У нас много людей пожилого возраста и детей. Важно, чтобы медпомощь была доступна для них именно в пределах села, — рассказала жительница села Альбина Морякова. — Мы рады строительству новой амбулатории. Надеемся, что уже скоро сможем ее посетить».



Новая врачебная амбулатория также возводится в селе Мусорка Ставропольского района. Всего в этом году в регионе появятся 17 модульных зданий для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий.

Фото: минздрав СО