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В селе Малый Толкай Похвистневского района завершается возведение фельдшерско-акушерского пункта. В ближайшее время более 750 жителей будут проходить диспансеризацию и профосмотры, наблюдаться и получать помощь — в том числе экстренную и неотложную — в новых условиях.



Строительство ФАПа началось в апреле.



«Объект уже подключен к системам водоснабжения, канализации и отопления. В планах на эту неделю – подведение электроснабжения. Администрация района курирует вопросы благоустройства прилегающей территории», – пояснил главный врач Похвистневской центральной районной больницы Евгений Разумов.



Благодаря нацпроекту обновляются и другие объекты сельской инфраструктуры. Так, в 2022 году в селе Красные Ключи возведено модульное здание фельдшерско-акушерского пункта, в селе Старый Аманак построен новый офис врача общей практики. На протяжении года жители района получают плановую и экстренную консультативную помощь в новом приемно-диагностическом районной больницы.



Сейчас новые условия для оказания медпомощи создаются в селе Малое Ибряйкино Похвистневского района, где идет возведение фельдшерско-акушерского пункта.



Всего в этом году в регионе планируется возведение более 30 новых объектов здравоохранения — фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий в сельской местности и малых городах.

Фото: минздрав СО