В селе Красные Ключи продолжается возведение нового ФАПа

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В селе Красные Ключи Похвистневского района продолжается возведение нового фельдшерско-акушерского пункта в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.

В настоящее время смонтированы металлический каркас здания и кровля, завершается монтаж ограждающих конструкций. Впереди — внутренняя отделка помещения, установка инженерных систем.

«Модульное здание будет расположено в центре села Красные Ключи, где сосредоточена вся инфраструктура: школа, Администрация сельского поселения, храм, магазины, клуб, — рассказал главный врач Похвистневской центральной больницы города и района Евгений Разумов. — Медицинскую помощь в новом ФАПе будут получать более 570 жителей села. Прием пациентов будет вести молодой специалист, фельдшер, трудоустроившийся к нам по программе «Земский фельдшер», Мария Кидяева. Она уже второй год оказывает помощь населению Красных Ключей. Также по графику в село продолжит выезжать мобильная бригада врачей в составе врача общей практики, врача-акушера-гинеколога, врача ультразвуковой диагностики, врача-офтальмолога, врача-оториноларинголога, врача-невролога, врача-онколога. Организована работа мобильного флюорографа и мобильного медицинского комплекса. С появлением обновленного подразделения, безусловно, изменится качество медицинской помощи. ФАП будет оборудован всем необходимым в соответствии с порядками. Так, для сельских жителей станет доступнее кардиологическая помощь: пункт будет оснащен электрокардиографами нового поколения, в которых есть функция передачи ЭКГ в Самарский областной кардиологический диспансер для консультации с опытными коллегами в неоднозначных случаях. Помимо первичной, в подразделении будет обеспечена и неотложная медицинская помощь. Особенно важно, что эти виды помощи максимально приближены к жителям отдаленных местностей».

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