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В селе Калиновка возводится новое здание фельдшерско-акушерского пункта

20 июля 2022 20:39
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В обновленных условиях будут получать медицинскую помощь более 1300 жителей, в том числе 250 детей.

В селе Калиновка Сергиевского района в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения возводится новое здание фельдшерско-акушерского пункта. В обновленных условиях будут получать медицинскую помощь более 1300 жителей, в том числе 250 детей.

Возведение модульного здания началось весной этого года. На сегодняшний день смонтирован металлический каркас здания, завершается монтаж кровли и закрытие теплового контура. Выполняется подготовка к монтажу фасада.

Оказывать медицинскую помощь жителям в новых условиях продолжат фельдшер высшей квалификационной категории, акушерка Людмила Федотова, медицинская сестра Татьяна Горобцова, детская медицинская сестра Наталья Захарченко.

 «Мы с нетерпением ожидаем момента, когда сможем начать прием пациентов в новом здании, — рассказала Людмила Владимировна. — В новом ФАПе будет просторно: помимо помещения, где будет осуществляться прием, в нем будут оборудованы процедурный кабинет, совмещённый с прививочным, холл, помещения санитарно-бытового назначения. Мы получим новую компьютерную технику, а главное — более современное оборудование для оказания медицинской помощи жителям, в том числе для работы врачей — гинеколога и педиатра».

Главный врач Сергиевской центральной районной больницы Сергей Бородулин отметил, в этом году в рамках регионального проекта обновляются и другие объекты медицинской инфраструктуры района.

 «В настоящее время выполняется комплексный капитальный ремонт офисов врачей общей практики в поселках Кутузовский и Елшанка, поликлинических отделений в селах Сергиевск и поселке Серноводск. Работы идут полным ходом», — рассказал Сергей Васильевич.
 

 

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Здравоохранение
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