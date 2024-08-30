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В селе Федоровка началось строительство ФАПа

30 августа 2024 15:37
113
Ранее жители получали помощь в приспособленном помещении. Приём пациентов в современном модульном ФАПе продолжит медсестра Мария Казакова.

Благодаря выделению дополнительных средств из областного бюджета в селе Федоровка Кинель-Черкасского района появится новый фельдшерско-акушерский пункт. Жители села будут наблюдаться, получать необходимую помощь, проходить диспансеризацию и профилактические осмотры в современных условиях.

Напомним, по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева были приняты поправки в областной бюджет и выделены дополнительные средства на возведение 24 ФАПов в Самарской области. Возведение одного из них стартовало в Кинель-Черкасском районе.

Ранее жители получали помощь в приспособленном помещении. Приём пациентов в современном модульном ФАПе продолжит медсестра Мария Казакова.

«В основном в нашем селе проживают люди старше 50 лет, за последние полтора года приехали две многодетные семьи. Уже в конце этого года ожидаем открытия современного, просторного, оснащённого всем необходимым оборудованием и мебелью, ФАПа в шаговой доступности для жителей», – рассказала Мария Владимировна.

Кроме того, в этом году благодаря национальному проекту "Здравоохранение" проведён капитальный ремонт ФАПа в селе Черновка и офисов врача общей практики в селах Александровка и Березняки Кинель-Черкасского района.

Модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в Самарской области в 2024 году будут возведены 36 модульных зданий для размещения медицинских подразделений, капитальный ремонт будет проведен в 33 подразделениях медучреждений.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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В селе Федоровка началось строительство ФАПа
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