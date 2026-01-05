В селе Большая Ёга Похвистневского района открылся новый ФАП

Благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Похвистневском районе более 150 жителей села Большая Ёга получают помощь в современном фельдшерско-акушерском пункте.

Подразделение оснащено оборудованием и полностью соответствует стандартам оказания первичной медико-санитарной помощи.

Помощь пациентам оказывает медсестра, трудоустроившаяся по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» Полина Пожиткова. Для обеспечения мобильности за ФАПОм закреплен автомобиль неотложной помощи, полученный в рамках нацпроекта.

«Открытие нового ФАПа – значимое событие для жителей Большой Ëги, – отмечает главный врач Похвистневской больницы Николай Микаскин, – Теперь забота о здоровье, профосмотры, первая помощь стали доступны прямо в селе, что особенно значимо, учитывая, что до районного центра порядка 15 километров. Жители могут получить необходимую помощь в шаговой доступности, в комфортных современных условиях».

Параллельно в Похвистневском районе продолжается работа по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов. В настоящее время завершено строительство ФАПа в селе Султангулово, ведется процедура лицензирования ФАПов в селе Сосновка и в поселках Передовка и Венера.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В 2025 году за счет средств федерального и областного бюджета в регионе возводится 73 новых модульных объекта, включая ФАПы, офисы врачей общей практики и врачебные амбулатории.

Фото: минздрав СО