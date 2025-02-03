В СамГМУ выпустили более 1000 эндопротезов с момента запуска собственного производства

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За два года в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) было разработано произведено свыше 1000 эндопротезов. Выпуск организован в НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ на базе Центра серийного производства университета.

«В зависимости от конструкции, локации установки эндопротеза и материала, производство одного изделия занимает от 5 дней до двух недель - с момента получения компьютерной томографии пациента до отправки готового продукта, – говорит директор НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ, д.м.н. Андрей Николаенко. - В 2024 году мы провели масштабирование производства и удвоили количество оборудования, что позволит сократить средний срок изготовления и увеличить количество производимых изделий».

Также в прошедшем году специалисты НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ освоили технологию изготовления предоперационных шаблонов и инструмента из полиамида, установили и начали применять оборудование по нанесению на эндопротезы биоинтегрирующих и пленочных антибиотических покрытий.

Кроме того, разработана линейка раздвижных модулей для «растущих» эндопротезов. Операции с уникальными раздвижными неинвазивными эндопротезами производства СамГМУ начали выполнять детям в России в конце 2024 года после отработки технологии с взрослыми пациентами. Операции прошли в НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера в Санкт-Петербурге и в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Москве. Проект создания и внедрения в клиническую практику отечественного раздвижного протеза с магнитным механизмом курирует лично министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В 2024 году расширилась география поставок и список партнеров СамГМУ. Помимо таких крупных федеральных центров, как НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко и НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, произведенные в СамГМУ эндопротезы начали применять в своей работе НМИЦ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена, НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера, НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева. Также эндопротезы начали использовать в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования города Чебоксары, Приволжском окружном медицинском центре города Нижний Новгород, в медицинских учреждениях, подведомственных Министерству обороны.

Фото: СамГМУ