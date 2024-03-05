В СамГМУ впервые в регионе запустили обучение по ургентной сонографии в практике скорой помощи

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В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России провели первое в регионе обучение по ургентной сонографии для врачей скорой медицинской помощи (СМП). Ургентная сонография – это быстрый высокотехнологичный метод диагностики пациентов в критическом состоянии, который показал свою высокую эффективность в отношении нестабильных больных – пациентов скорой медицинской помощи. Сонографическая оценка пациентов в критическом состоянии дает ценную информацию, которая помогает врачу стабилизировать таких пациентов. В ближайшее время на новую методику планируют перейти все службы скорой помощи региона.

“Как главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава Самарской области я очень хочу, чтобы у сотрудников СМП были компетенции работы по методике ургентной сонографии. Это очень действенный и полезный инструмент, – комментирует профессор, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи Института профессионального образования СамГМУ, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи минздрава Самарской области Инна Труханова. – Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян поддержал эту инициативу, и на каждую станцию скорой медицинской помощи региона на средства субсидии от Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова уже было закуплено специальное оборудование для проведения ургентной сонографии. Мы сразу же начинаем внедрять новую методику: разработали программу и провели первый мастер-класс для врачей скорой помощи. Внедрение этой компетенции в практику врачей СМП Самарской области позволит поднять уровень диагностики и возможностей лечения на догоспитальном этапе практически на уровень стационара”.

Для проведения первого научно-практического мастер-класса по оказанию высокотехнологичной помощи на догоспитальном этапе с применением портативных ультразвуковых аппаратов в Самару был приглашен врач скорой медицинской помощи, главный внештатный специалист по узи СМП г. Москвы Роман Филявин, имеющий значительный опыт работы по методике ургентной сонографии.

“Эта методика для России новая. Оборудование считается уникальным, его применение на разных этапах оказания медпомощи пока для многих служб скорой помощи в новинку. Но в Москве есть положительный опыт применения методики ургентной экстренной медпомощи на догоспитальном этапе и первичном госпитальном этапе. И мы готовы делиться знаниями, чтобы внедрять этот опыт в регионах”, – отмечает Роман Филявин.

В первом мастер-классе приняли участие врачи из всех четырех станций СМП региона. В ближайших планах – обучить методу ургентной сонографии и фельдшеров СМП.

“Фельдшеры составляют порядка 80% персонала СМП. Поэтому в дальнейшем мы планируем обучать не только врачей, но и фельдшеров”, – комментирует и.о. главного врача Самарской областной станции СМП Раймонд Чернуха. Он отметил, что работа по технологии ургентной сонографии стартует в службах СМП региона уже в марте.

СамГМУ станет флагманским вузом, который первым принимает на себя не только миссию распространения методики ургентной сонографии в практике применения СМП, но и внедрения в деятельность отделений анестезиологии, хирургии, гинекологии, нефрологии и других сфер, где эти методики тоже будут эффективны. Инна Труханова также рассказала, что в СамГМУ на базе Федерального аккредитационного центра планируется запуск симуляционных курсов по использованию экстренных ургентных датчиков узи в помощь врачам разных специальностей – анестезиологам, реаниматологам, хирургам, неврологам и другим.