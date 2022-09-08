В СамГМУ торжественно открылась Вторая международная научно-практическая конференция

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В Самарском государственном медицинском университете торжественно открылась Вторая международная научно-практическая конференция «3D-технологии в клинической анатомии и медицине» в рамках Всероссийского медицинского форума «Жигулевская долина».

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, ректор СамГМУ, профессор РАН, доктор медицинских наук Александр Колсанов, представители университета и учреждений здравоохранения Самарской области, а также специалисты из других регионов страны.



Обращаясь к участникам конференции, руководитель ведомства отметил высокую значимость 3D-технологий для развития медицинской визуализации.



«Сегодня 3D-анатомия является одним из столпов, на которых стоит хирургическая специальность, — отметил Армен Бенян. — Сочетание клинического мышления и новейших достижений цифровизации медицины во многих случаях обеспечивает успех оперативного вмешательства. 3D-планирование позволяет проводить такие операции, которые еще несколько лет назад не применялись в практическом здравоохранении. От имени министерства здравоохранения Самарской области и себя лично благодарю ректора СамГМУ Александра Владимировича Колсанова и его команду за ускорение, которое вы придаете развитию медицины региона и Российской Федерации в целом. Это уже Вторая международная научно-практическая конференция, посвященная 3D-технологиям в медицине. Отрадно, что в ней принимает участие множество студентов и практикующих молодых специалистов. Желаю всем участникам плодотворной работы и новых профессиональных открытий».



Научно-практическая конференция завершится 9 сентября. Сегодня состоялась работа трех секций: «Инновационные технологии в клинической медицине», «Инновационные технологии в клинической анатомии. VR/AR в образовании и клинике», — а также секции молодых ученых. В рамках второго дня конференции специалисты обсудят инновационные технологии в диагностике заболеваний, стоматологии и оториноларингологии.



Целью форума «Жигулевская долина» является объединение специалистов со всей России для широкого обсуждения вопросов современного здравоохранения. Основное внимание уделяется новым направлениям в медицине, перспективам развития цифровых технологий, внедрению новейших методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

Фото: минздрав СО